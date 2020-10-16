Muğla BİLSEM'den iki dünya birinciliği

Dünya genelinden binlerce öğrenciyi geride bırakarak birinci olan öğrenciler Muğla için gurur kaynağı oldu.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi ( BİLSEM) Müdürü Bekir Cevizci, “Öğrencilerimizin başarısı bize duygu dolu anlar yaşattı. Matematik alanında aldığımız iki dünya birinciliği ile çifte sevinç yaşıyoruz. Öğrencilerimizi ve onların yetişmesinde büyük emeği olan öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin anne babalarını tebrik ederim. Öğrencilerimiz şimdiye kadar bize birçok ulusal veya uluslararası başarı yaşattı ama henüz dört ve beşinci sınıfa devam eden iki öğrencimizin bu başarısı güven duygumuzu en üst seviyeye taşıdı. Muğla BİLSEM olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Muğla'mıza ve ülkemize ilkleri yaşatmak, ülkemiz bilimine ve sanatına katkı sunmak için öğretmen arkadaşlarımla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.