Muğla BİLSEM'den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sağlık ve güvenlik personelleri için koruyucu yüz siperliği üretmeye başladı. Piyasada bulunmayan ve yüksek fiyatlara satılmaya başlanan siperlik için kolları sıvayan BİLSEM, ilk etapta 520 adet siperi üreterek ücretsiz olarak teslim etti. Gönüllü öğretmenlerden oluşan ekip tarafından üretilen siperlikler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Datça Devlet Hastanesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi, Ortaca Devlet Hastanesi, Dalaman Devlet Hastanesi ile İl Jandarma Komutanlığı, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ortaca Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bekir Cevizci, “Öncelikle öğretmen arkadaşlarıma ve bize bu imkanı verdiği için İl Milli Eğitim Müdürüm Pervin Töre'ye teşekkür ederim. Ülkemizin ve dünyamızın içerisinden geçtiği bu zorlu süreçte diğer okullar gibi biz de üzerimize düşeni yapmak için kolları sıvadık. Bilgi, beceri ve teknik imkanlarımızın doğrultusunda yüz koruyucu siperlik üretimine karar verdik. Öğretmen arkadaşlarımdan oluşturduğumuz gönüllü bir ekiple yola koyulduk. Salgından görevi başındaki sağlık ve güvenlik personelinin etkilenmemesi için gece gündüz çalıştık. Üretim yapan makinemiz geceleri de çalışmaya devam etti. Yaptığımız siperlikler genel tablonun içerisinde belki küçük bir miktar ama biz Muğla BİLSEM olarak ülkemiz ve insanımız için daha da artan inanç ve motivasyon ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.