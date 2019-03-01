Muğla boşanma hızında Türkiye'de 2'nci

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü

Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da evlenen çiftlerin sayısı arttı. Muğla, kaba boşanma hızı en yüksek 2'nci il oldu.

Muğla'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 6 Bin 387 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 553 Bin 202 oldu.

Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Muğla'da 2018 yılında binde 6,70 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba evlenme hızı en yüksek 40'ıncı il oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

2017 yılında Muğla'da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,8 iken 2018 yılında 29'a yükseldi. Kadınlarda 2017 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 25,5 iken 2018 yılında 25,6'ya yükseldi.

Boşanan çiftlerin sayısı arttı

Muğla'da boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 2 Bin 636 oldu.

Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Muğla'da 2018 yılında binde 2,77 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba boşanma hızı en yüksek 2'nci il oldu.

Muğla'da 2018 yılında boşanan çiftler yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok boşanma erkeklerde 35-39 ve kadınlarda ise 35-39 yaş grubunda gerçekleşti. 35-39 yaş grubunda boşanan erkek sayısı 509, 35-39 yaş grubunda boşanan kadın sayısı 521 oldu. En az boşanma ise erkeklerde ve kadınlarda 16-19 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda boşanan erkek sayısı 2, kadın sayısı 24 oldu.

62 çiftin evliliği 1 yıldan az sürdü

Muğla'da 2018 yılında boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların yüzde 24,7'sinin (652 boşanma) 16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde meydana geldiği görüldü. Boşanmaların yüzde 2,4'ü de (62 boşanma) 1 yıldan az süreli evliliklerde meydana geldi.