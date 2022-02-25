Muğla boşanmada Türkiye'de 4'üncü il

Muğla'da 2021 yılında evlenme oranı yüzde 14,4 artarken, boyanma oranı ise 17,9 olarak gerçekleşti.

Evlenen çiftlerin sayısı arttı

Muğla'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artarak 6 bin 818 oldu. Belli bir yıl içinde her Bin nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Muğla'da 2021 yılında binde 6,74 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba evlenme hızı en yüksek 33'üncü il oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde azaldı, kadınlarda arttı

2020 yılında Muğla'da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 29,3 iken 2021 yılında da 29,2 oldu. Kadınlarda 2020 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 26,2 iken 2021 yılında 26,3 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı arttı

Muğla'da boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 17,9 artarak 2 bin 818 oldu. Belli bir yıl içinde her Bin nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Muğla'da 2021 yılında binde 2,79 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Muğla, kaba boşanma hızı en yüksek 4'üncü il oldu. Türkiye'de ise kaba boşanma hızı değeri binde 2,07 olarak gerçekleşti.