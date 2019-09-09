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Muğla Büyükşehir 17 kilometre dere temizliği yaptı

Kış mevsiminde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası olası sel baskınlarını önün geçmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, dere temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum'da yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda dere temizliği gerçekleştirildiğini açıkladı.


Çalışmaların devam ettiği belirtilen yazılı basın açıklamasında, “Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü olarak kış mevsiminde ilçelerimizde her hangi bir su taşkını ve diğer olumsuz olayların yaşanmaması için dere temizliği ve yağmursuyu hatlarının temizliği konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MUSKİ ekiplerimiz bugüne kadar Datça, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum'da yaklaşık 17 bin 216 metre uzunluğunda dere temizliği gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra yağmur suyu kanallarımız ve mazgallarımızın temizliği de devam ediyor. Aynı zamanda MUSKİ ekiplerimiz ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizde derelerin ıslah çalışmasını sürdürüyorlar. Kış mevsiminde bizlerin çalışması kadar vatandaşlarımızın da önlemlerini almaları rica ediyoruz. Diğer İlçelerimizde de bu çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli görülen tüm önlemler alınıp temizlik ve tadilat işlemlerini tamamlayacağız. Bu şekilde yağışların başlamasının ardından yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeye çalışacağız” ifadelerine yer verildi.

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