Muğla Büyükşehir 23 Nisan'ın 100'üncü yılını etkinlikle kutluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Atatürk'ün dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünü 100 farklı etkinlikle kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Tiyatrosu Asya'nın Sakarcan'ı Ziyareti ile planlanan 100 etkinliğin ilki düzenlendi. Tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken tiyatro oyununa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'de katıldı.

Başkan Gürün, 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli bir gün olduğunun altını çizerken, fikri, vicdanı, irfanı hür olarak yetiştirilen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gerçek sahibi olduğunu ve tüm değerleri ile bu bayramı geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “23 Nisan 1920 tarihi işgal altındaki topraklarda ulusal egemenliğin yani tüm halkın fikirleri ile katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarını özgürlüğe ve demokrasiye açtığı tarihtir. Atatürk de bu tarihi tüm dünya çocuklarına Çocuk Bayramı olarak hediye etmiştir. Çünkü geleceğimizin teminatı fikri, vicdanı, irfanı hür yetişen çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100.yılını kutlayacağımız bu yıl 100 etkinlikle 23 Nisan coşkusunu tüm yıla yaymak istiyoruz. Çocuk tiyatrosu Asya'nın Sakarcan'ı Ziyareti yüzüncü yıl etkinliğimizin ilki. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün duygu ve düşüncelerini tam olarak yansıtabilmeyi, onun ilke ve devrimleri ışığında geleceğe umutla bakabilmeyi aşılamak istiyoruz. 23 Nisan coşkusunu bayramın sahibi çocuklarımızla birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz” dedi.