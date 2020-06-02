Muğla Büyükşehir 662 bin maske dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüs salgını ile ilgili il genelinde sürdürdüğü mücadele devam ediyor. Korona virüsle mücadelede en etkin yöntemlerden biri olan dezenfekte çalışmaları il genelinde devam ederken, diğer yandan vatandaşların en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maskelerin dağıtımı sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi salgının görülmeye başladığı ilk günden bugüne 661 bin 635 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Özel taşıma araçlarında 81 bin maske dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar toplu taşıma araçlarında 81 bin 200, Taksi ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında 42 bin, Eczanelere 44 bin 100, Doktor Kliniklerine 4 bin, Veteriner Hekimlerine 20 bin, Muhtarlar ve Muhtarlar Federasyonuna 59 bin 600, Kurum Dışı ve STK'lara 140 bin 800, Kuaför ve Berberlere 18 bin 830, Kurum Personeline 251 bin 105 adet olmak üzere toplamda 661 bin 635 adet ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Başkan Gürün: Sosyal mesafe kurallarına uyalım

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “11 Mart'tan itibaren sıkı tedbirlerle mücadele ettiğimiz korona virüs salgınında vatandaşlarımızın dikkati ve sabrı ile önemli bir ilerleme kaydedildi. Tüm bu süreçte maske dağıtımında bir belirsizlik yaşandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren MELSA şirketimizle ve evlerinde maske diken vatandaşlarımızla maske ürettik. Maskeleri ücretsiz dağıttık. Bugüne kadar 661 bin 635 adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. 1 Haziran tarihinden itibaren yeni normalleşme sürecine başladık. Salgının ilerlememesi için sosyal mesafe kuralları yanında hijyen ve maske kullanımı da çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza salgınla mücadelede bugüne kadar göstermiş oldukları sabır ve dikkat için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız” dedi.