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Muğla Büyükşehir Altınkent ödülünde finale kaldı

Türkiye’de şehircilik alanının marka yarışması olan Golden City Awards 2020 Muğla Büyükşehir Belediyesi Altınkent Ödülü temasında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında finale kaldı.

Türkiye'de şehircilik alanının marka yarışması olan Golden City Awards 2020 Muğla Büyükşehir Belediyesi Altınkent Ödülü temasında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında finale kaldı. Finalde Muğla Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.


Altınkent Ödülü İlim kurulumdan oluşan jüri değerlendirmesiyle belirlenecek olan sonuç 31 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanacak. Altınkent Ödülü yarışması Golden City Awards'in en büyük ödülü olarak biliniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Golden City Awards 2020 de bir diğer kategori “Yaşama Değer Katanlar” ana temasında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında ilk 5'e kalarak finale kalmıştı. Oylamanın devam ettiği yarışmada hangi Büyükşehir Belediyesinin birinci olacağı henüz belli değil.


Türkiye'de Yaşama Değer Katanlar, Altınkent ve tüm alanlarda proje ve üstün başarı sağlayanların uluslararası arenada ön plana çıkarılmasını sağlayan yarışmanın ödül töreni 31 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak.

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