Muğla Büyükşehir Başkan Adayı Hıdır ,“Muğla'ya 1 Nisan da bahar CHP ile değil, AK Parti ile gelecek”

Cumhur İttifakı'nn AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Muğla'da gitmedik ilçe, gezmedik köy bırakmadı. Muğla ve ilçelerinin gönlünü kazanan Hıdır, gece gündüz demeden Muğla için koşturuyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır Cumhur ittifakının Belediye Başkan adaylarını seçim ofislerinin açılışlarına katılmayı da ihmal etmiyor. Son olar Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın seçim ofisi açılışın da konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, yaptığı konuşmayla Köyceğiz halkının takdirini topladı. Alkışlar eşliğinde sık sık konuşması kesilen Hıdır, Muğla il ve ilçelerine yapacakları yatırımları dile getirdi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, parti yönetimi ve katılan topluluğu selamlayarak başlayan Hıdır, Cumhur ittifakını yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini dile getirdi.

Hıdır "Onlar gibi gizli kapılar arkasında ittifaklar ve anlaşmalar yapmıyoruz"

Hıdır, Onlar gibi gizli kapılar arkasında ittifaklar ve anlaşmalar yapmadıklarını sözlerine ekleyerek. Bu demokratik bu özgür ortamda her arkadaşımızın, sizlerin huzuruna gelen değerli adayların seçme ve tercih etme hakkı var. Ancak bunları tabi ki Milli iradenizin, bu hür ve özgür tercihi sırasında değerlendirmenizi de rica ediyorum."dedi

Alkışlar arasından Konuşmasına devam eden Dr. Mehmet Nil Hıdır "Muğla'yı içinde bulunduğu bu zor dönemden kim çıkartır, Allah'ın izniyle iktidar çıkartır. Bakın Güllükten itibaren Bodrum körfezi, Yalıkavak, Marmaris körfezi, Dalyan,Ekincik, Ölüdeniz,Sarıgerme'de artık kanalizasyon ve arıtma tesisi olmadığı için denizimiz kirlenmeye başladı. Yapın bunları? Efendi ödenek gelmiyor. Cumhurbaşkanımız ne söyledi? Ben Muğla'ya eski parayla 20 katrilyon yatırım yaptım dedi. Siz bunları görmüyor musunuz arkadaş? Demek ki görmüyorlar. Onun için değerli arkadaşlar biz onlara 31 Mart'ta neyin ne olduğunu göstereceğiz. Madem ki onlar görmüyorlar bu Millet sandıkta onlara gösterecek. 1 Nisan sabahı iktidarın aynı Köyceğiz'de, Seydikemer'de,Kavaklıdere'de olduğu gibi 13 ilçemiz de de yeni bir bahar başlayacak.Hani onlar diyor ya 1 Nisan bahar olacak diye? Bu bahar Muğla'mız için olacak ama kiminle Ak Parti ile,Chp ile değil, gizli hesaplar yapanlarla değil, gizli ittifakçılarla değil Ak Parti ile Muğla'ya yeni bir güneş doğacak inşallah" dedi.

Tarım da Muğla'mız marka şehir haline gelecek

Tarıma çok önem veren Dr. Mehmet Nil Hıdır "Tarım da Muğla'mız marka şehir haline gelecek. Köylümüzün ürettiği peyniri, zeytini, yoğurdu, zeytin yağsı, çam balı bütün ürünlerimizi markalı hale gilip, sadece Köycegiz'de değil, sadece Marmaris, Dalaman'da değil bütün Türkiye'de hatta bütün Dünyada Muğla markamızla tercih edilen ürünler haline getireceğiz. Köylümüz bakacak ki benim ürettiğim zeytin yağı para ediyor, balım para ediyor, etim ve sütüm para ediyor daha fazla üretecek. Balıkçılığımız; Köyceğiz'imizde bir Dalkop'umuz var, yeni bir hamle içerisinde. Kooperatifimiz dünyada tek. Köyceğiz gölünün bütün balıklarını entegre sistemlerde işlemek suretiyle dünya markası haline getireceğiz. Kooperatifimiz inşallah genişleyerek gençlerimize yeni iş alanları açacak ve bu sayede Dalkop vasıtasıyla balık ihracatımız belki 1 milyar doları çok gerilerde bırakacak. Bodrum ve Milas'ta dünya birincisi olan kültür balıkçılığımız da Dalkop'tan da bir destek vereceğiz. Diğer yandan Fethiye'nin Ören köyü civarında devam eden balıkçılığımızıda, kapasite arttırmak ve teşfiklerden yararlandırmak üzere ihtisas organize sanayi haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Botanik bahçesi müjdesi

Muğla'yı Botanik bahçesi yapacağını ifade eden Hıdır “Köyceğizimizin Turizm'inde noksanlıklar var. Alternatif turizm alanlarımız var. Nedir bunlar ? Ormanlarımızda ki endemik bitkilerimizden bölgemizde ki 323 adet parfümeri ve ilaç sanayisinde kullanılan tüm bitkilerimizi,botanik bahçelerimizde üretmek ve sergilemek suretiyle,dünyaya açılan hizmet eden botanik bahçesi haline getireceğiz.Büyükşehir yapacağı rutin hizmetlerin yanı sıra her bölgemizin ayrı ayrı turizm faaliyetlerine katkıda bulunacak ve inşallah Kamil Ceylan beyin 5 yıldır devam ettirmekte olduğu ve devam edeceği bütün hizmetlerin de arkasında olacağız.