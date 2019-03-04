Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hıdır'dan kadınlara tam destek

Milas'da kadınlarla bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır kadınlara tam destek verdi. Kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşan Hıdır ev kadınlarına ve çalışan kadınlara verilen desteklerin daha da arttırılacağını söyledi.

Muğla'nın tüm ilçesilerini, köylerini, mahallelerini karış karış gezen ve Ak Belediyeciliği Muğla halkına anlatan Cumhur ittifakının Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır Milas'ta kadınlarla buluştu. Sevgi seli ile karşılanan Hıdır, kadınlara tam destek sözü verdi.

Ak Parti Muğla Kadın Kollları tarafından düzenlenen “Kadınlar Şehri Soruyor” çalıştayının konuğu olarak programa katılan Dr. Mehmet Nil Hıdır kadınların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu. Kadınların daha detaycı düşündüklerini belirten Hıdır “Kadınlar detaycı düşünür ve bu düşünceleri başarının sırrıdır. Her başarılı erkeğin arkasından bir kadın vardır sözü boşuna söylenmemiştir. Muğla gibi güzide bir şehrimizi de kadınlarımızla beraber yöneteceğiz. Çünkü onlar detayları görürü. Büyük başarılar da sırrı detaylarda gizlidir” dedi.

Koşmasının ardından ayakta alkışlanan Dr. Mehmet Nil Hıdır'ın yanı sıra çalıştaya AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de katıldı.

Kadınların gündeminde kadın istihdamı, Milas'a doğalgaz talebi, Milas'ın kadın konuk evinin olmaması ,kreşlerin yetersizliği, üst geçitlere asansör veya yürüyen merdiven konulması, Milas'ta bir meydan düzenlemesinin olmaması dolayısıyla meydan yokluğu ve Muğla'da olmadığı gibi Milas'ta da olmayan engelli tuvaletleri yer aldı.

Kadına şiddet'e dur diyeceğiz

Gelen soruları yanıtlayan Hıdır “Kadın deyince akla iki grup gelir kırsal ve kentlerde yaşayan kadın. Kentlerde yaşayan hanımlarımızın desteklenmesi lazım peki nasıl desteklenecek? Öncelikle eğer kocası yeterince kazanç sağlayamıyorsa maddi olarak desteklenmesi gerekir ki zaten devletimiz çocuk başına sağladığı destekle bunu karşılamaya muktedir. Yine eğitim, sağlık alanında verilen destekler hepimizin malumu. İkincisi ise çalışan kadınlarımıza ise kreş desteği verilmesi önemli. Çocuğu küçük yaşta olan,yeni doğum yapan haımlarımızın, annelerin süt izinleri kullandırılması konusunda hassasız. Sabah 1.5 saat, öğlen 1.5 saat olmak kaydı ile işten erken çıkmaları ile ilgili husus zaten yasamızda da mevcut ve yapılması gereken bu. Kadınların şiddete maruz kalarak psikolojik buhrana düşmesi konusunda da aile hekimleri ile birlikte ortak dayanışma içinde atlatmalarına yardımcı olacağız. Kadın konuk evlerimizde onlara sadece barınmaları için yer tahsisi değil psikolojik destek alabilecekleri, el becerilerini geliştirebilecekleri,dost edinebilecekleri, çocukları ile güvenli mekanda kalmanın ayrıcalığını yaşayacakları mekanlar hazırlayacağız. Engelli annelerimizin ise, işi herkesten daha zor zira sokaklar maalesef erişilebilir durumda değil, çocuğunu rahatça sokaklarda gezdiremiyor ki; bu puset ile çocuğunu gezdirmek isteyen anneler için de geçerli, engelli rampaları uluslararası standartları karşılayamıyor, sokakların caddelerin “erişilebilir” sıfata sahip olmasını önemsiyoruz. Ayrıca; engelli çocukların emaneti daha bilinçli kadrolara bırakılması gerekiyor. Hassasiyetle, büyük bir sabır ve gayret ile sahiplenilmesi gerekiyor.

Hıdır çiftçi kadınların çocuklarına zaman ayırması gerektiğinide dile getirerek “Kırsal alanda çalışan çiftçi kadınlarımızın çocuklarına ayıracağı zaman da çok önemli. Zeytinin hasadından tutun da pazara çıkarılmasına dek çok farklı görevlerde kadınlarımız yer alıyor. Zeytinyağından tutun, ürettiği süte, bala, ormandan topladığı defnesine kekiğine kadar işlemesinden, satışa çıkarıldığı mekanlara kadar belediyelerin yapması ve ön ayak olması gereken işlemlerde köylü kadınlarımızın ürünlerinin değerini bulması konusunda yol açacağız. Genç kızlarımızın, kadınlarımızın da satış yerlerinde görev almasını sağlayarak yeni iş alanları açarak istihdamına destek olacağız. Bizler biliyoruz ki; kadınların önünde hiçbir engel duramaz. Kadın bıkmaz,yılmaz, usanmaz çalışır.Bize düşen ise onlara yardımcı olmaktır. Bizler de hanım kardeşlerimize her yönden destek olmaya çalışacağız. Yine çiftçi kadınlarımızın satış yerleri olan pazar yerlerinde maalesef hali hazırda annelerin emzirme odaları yok,tuvaletler sağlıksız durumda ve engelli tuvaletleri yok. Bizler pazar yerlerimizi daha insana yakışır hale getireceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

Milaslı kadınların şehrin sorunlarına bu kadar ilgili olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Dr.Hıdır: “AK Belediyecilik'te gönül belediyeciliğinde engelliye de yaşlıya da hem kapılar hem gönüller açıktır.AK belediyelerin olduğu 74 ilimizde üst geçitler de yürüyen merdiven de var asansör de var. Doğalgaz sözümüzü zaten verdik. Havası solunur bir Muğla için doğalgazı Milas's getireceğiz. İnşallah Muğla AK belediyecilikle tanışırsa Muğla'nın çözülemeyecek sorunu yoktur .” diye konuştu.