Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Büyükşehirde ikinci dönem, Belediye Başkanlığında ise 5'inci dönem mazbatasını aldı. Başkan Gürün mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve Fethiye, Marmaris, Menteşe, Datça, Bodrum'un yeni Beledi Başkanları ve Milas Belediye Başkan Vekilinin katıldığı törende konuştu.

“Zorlu bir seçim sürecine rağmen CHP bayrağını Muğla'da indirtmedik”

31 Mart yerel seçimlerinin Muğla'da bugüne kadar yapılan hiçbir seçime benzemediğinin altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yine Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Muğla'da dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gürün; “31 Mart yerel seçimleri gerek aday bolluğu gerekse tabandaki kaymalar nedeni ile önceki seçimlerin hiçbirisine benzemiyor. Bizim daha önce birlikte yol yürüdüğümüz ve belli görevlerde olan belediye başkanlığı yapmış veya aday olmuş arkadaşların birçoğu bizim karşımızda ve diğer adayın yanında aleni olarak yer aldılar. Sanki hepsi bir ağız yapmış gibi sadece hedefe CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayını koydular. Bu seçim atmosferi içerisinde özellikle son 20 günde İl başkanım, milletvekillerim, belediye başkan adaylarım, partimize gerçekten gönül verenlerin gösterdiği refleks ve üstün performansla partililik duygusu öne çıktı ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla'daki bayrağını aşağı indirmedik. Tüm bunlar yaşanırken vatandaşlarımıza Osman Gürün'e ve CHP adayına oy vermeyin derken gerekçe olarak ne gösterildi? Hizmet verilmedi mi dendi veya başka şeyler mi söylendi? Bunları çok iyi değerlendirip seçim sonuçlarına göre sakin kafa ile bütün partililerimizin çok iyi değerlendirme yapması lazım” dedi.

“Yürürken sırtımızdan vurulmamamız lazım”

Seçim sürecinde ‘ben partinin neferiyim' diyenlerin başka yerlere neferlik yaptıklarını söyleyen Gürün, “Süreç devam ediyor. Önümüzdeki süreçte oluşacak olan erken veya zamanında seçimle yeni bir sürece şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Türkiye'nin nereye gideceği, nasıl bir program uygulanacağı ve bununla ilgili bizim nerede olmamız gerektiği çok önemli. Bunun için eğer bir sefer ise seferde o birliğin içindeki kişilerin çok iyi değerlendirilmesi ve birlikte yürürken cephede sırtımızdan vurulmamamız lazım. Yoksa yeni ihanetlere ve yeni sıkıntılara şimdiden çanak tutmuş oluruz. Ben CHP'liyim, ben Atatürkçüyüm, ben Cumhuriyetçiyim, ben partinin neferiyim diyen insanların başka yerlere neferlik yapması hepimizi üzdü.” dedi.

“Siyaset dejenere oldu”

Son zamanlarda siyasetin dejenere olduğunu belirten Gürün, “Aidiyet duygusundan zayıflamalar oldu, kişisel hırslar, kurumsal menfaatlerin önüne geçti. Bence her şerde bir hayır vardır. Bizi kimin kim olduğunu, kimin yoldaş olduğunu, kimin başkadaş olduğunu bu seçimde net olarak gördük. Bu seçimde üzülsek de içimiz acısa da bu gerçeği kendileri davranışları ile ortaya koydu” dedi.

“Şeyh uçmaz, mürit uçurur”

Seçim sürecinde hizmetlerin hiç konuşulmadığının altını çizen Başkan Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yıl içinde kurumlar içinde en fazla yatırım yapan kurum olduğunu söyledi. Gürün, “Biz hizmet yaptık. Seçim süresince nedense hizmetler hiç konuşulmadı. Hizmeti yapan Büyükşehir, tanıtımı da Büyükşehir yapsın denildi. Çok tekrarlarım. ‘Şeyh uçmaz, mürit uçurur” Ben her ilçede toplantılar yaptım. İlçe örgütlerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri tek tek bizzat sundum. İlk olarak yeni Büyükşehir olan Muğla'da yasayı, hangi görevlerden kimlerin sorumlu olduğunu vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza anlattık. Daha sonra da yaptığımız hizmetleri ilçe ilçe sunumlara anlattık. Ancak seçim süresince bunların amacına ulaşmadığını gördüm. Bunun da örgüt yapısı ile ilişkisini olduğunu düşünüyorum. Bunların bütün olarak il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte yapılması, vatandaşlarımıza ulaştırılması gerekiyor. Örgütlü güç gücünü buradan alır. Biz hizmetimizi yaptık, verdiğimiz sözleri tuttuk, bundan sonra da aynı hizmeti yapacağız” dedi.

“Kaybettiğimiz yerlerde içimizdeki İrlandalıların katkısı var”

Seçimlerde Muğla'da katılımın çok yüksek olduğunu ve bunu da Muğlalıların demokrasiye olan ilgisinden ve inancından kaynaklandığını belirten Gürün, “Seçimden önce Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin hizmet verdiği nüfus oranı yüzde 72 civarıydı. Kazandığımız ve kaybettiğimiz ilçeleri göz önünde bulundurduğumuzda yine yüzde 72.30 oranında nüfusa CHP'li belediyelerimiz hizmet verecek. Büyükşehir Meclis çoğunluğunda ufak oynama olmakla birlikte biz yine çoğunluktayız. Dolayısı ile kaybettiğimiz ilçelere baktığımızda yine içimizdeki İrlandalıların katkısı var. Bizim bundan sonraki yol haritasında bir değerlendirme yapıp nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ona göre nasıl tavır almamı gerektiğini belirlememiz lazım” dedi.

“13 İlçe belediye başkanımızla 5 yılı hizmet yılı olarak geçireceğiz”

Seçimlerde Büyükşehir olarak alınan yüzde 36'lık oranı da değerlendiren Başkan Gürün, “Muğla'da seçimleri yüzde 36 ile kazandık. Diğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baktığımızda hepsinin iki adayla yarıştığını görürüz. Biz Muğla'da 4 aday ve içimizdeki İrlandalılar ile yarıştık. Cephe çok genişti, cephenin önünde hep birlikte durduk ve netice olarak da ikinci ile olan farkımız göz önüne alındığında biz Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyelerde beşinci sıradayız. Bizden sonra ikinci ile arasındaki fark daha az olan 6 tane daha CHP'li Büyükşehir Belediyesi var. Bundan sonra 6 CHP'li İlçe Belediye Başkanımız ve diğer partilerden seçilen belediye başkanlarımızla birlikte 5 yılı hizmet yılı olarak geçireceğiz. Görev yaptıkları ilçelerde çok büyük atılım yaparak, anlayış değiştirerek halkımız ile bütünleşeceklerine inanıyorum. Büyükşehir olarak da hep yanlarında ve yürürken de hep beraber yürüyeceğiz” dedi.