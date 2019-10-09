Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) tarafından düzenlenen ‘10'uncu Ulusal Hidroloji' kongresi başladı. 12 Ekim tarihine kadar devam edecek kongreye kurum ve kuruluşların yanı sıra, yabancı konuklar da katıldı.

Kongrede, hidrolojik ölçümlerden havaza yönetime, taşkınlardan iklim değişikliğinin tekelm etkilerine, tarihi su yapılarına kadar değişik konular yer alıyor. renin açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Mevcut su kaynaklarının gelecek kuşaklara arttırabilmesi, ancak hidrolojik çalışmaların ve bu çalışmalar sonucu yapılacak analiz ve değerlendirmelerin doğru, tutarlı ve gerçekçi yürütülebilmesi ile mümkündür. Gelişen ve ilerleyen teknolojiye bağlı olarak hidroloji biliminin de gün geçtikçe gelişerek ilerlemesi değerlendirmelerin daha tutarlı ve gerçeğe yakın yürütülmesine imkan sağlamaktadır. En fazla yağış alan illerin başında yer alan, açık ve kapalı havzaları, yer üstü ve yer altı su kaynakları yeşil ormanları ve eşsiz denizi ile hidrolojik zenginlikleri doğasında barındıran Muğla'mızda Hidroloji kongresini yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Petrolün yerine su savaşları alabilir”

1979 yılında başlayan Hidroloji kongrelerinin bugüne kadar biraz da zorlanarak 10'uncusuna gelindiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün, “Şu anda 2 yılda bir yapılıyor ama önümüzdeki süreçte her yıl yapma gereği duyabiliriz. Dünya nüfusunun bu kadar hızlı arttığı, şehirleşmenin getirdiği birtakım sorunlarla suya ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun hepimiz farkındayız. Dünya önümüzdeki 10 yıllarda su ile ilgili yaşanacak olan bir takım olaylarla karşı karşıya gelebilir. Şu anda petrol için yaşanmakta olan olaylar su adına yaşanabilir. Su, muhakkak suretle çok iyi değerlendirilmeli” dedi.

“Türkiye'de entegre bir su sistemi şart”

Türkiye'nin bölgeler arası petrol boru hattına benzer bir entegre sistemin kurulmasının şart olduğunu belirten Gürün, “Türkiye genelinde planlanması yapılarak, komşu ülkeler ile birlikte suyun nasıl kullanılacağı belirlenebilir. Bir petrol boru hattını ülkelerden geçirebiliyorsak, suyu da bu sistem içerisinde düşünerek Türkiye'nin bölgeler ve havzalar içerisindeki kurulacak olan çeşitli sistemlerle, by-paslarla bir entegre sistemi oluşmasının suyun ve ülkemizin geleceği açısından çok değer taşıdığını düşünüyorum” dedi.

“Altyapı yatırımlarımızın maliyeti 5 milyar”

Muğla'nın yerleşik nüfusunun 1 milyon, yaz aylarında ise 5 milyon nüfusa ulaştığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, alt yapı yatırımlarını da 5 milyon nüfusa göre yapmak durumunda olduklarını açıkladı. Gürün, “Muğla nüfusu 967 bin. Ama bizim yazlık nüfusumuz 5 milyon. Biz, Bir milyonluk nüfusa göre değil, 5 milyon nüfusa göre altyapı yapmak durumundayız. 13 bin 267 kilometre kare alanımız var. Bu Türkiye'deki Büyükşehir Belediyeleri içerisinde 2 veya 3'üncü sırada yer alıyor. Dolayısı ile bizim yatırım maliyetimiz diğer illere oranla çok yüksek. Şu anda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bizim altyapı ile ilgili yapmamız gereken yatırım 5 milyar lira. Öncelikli olarak yatırımlarımızı su kaçaklarına ayırmamız gerekir. İkinci olarak sulama suyunun damlama yağmurlama usulüne geçmek suretiyle sulamada vahşi sulamayı tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun yanında tarımsal alanda kullandığımız ilaçlamaların kesinlikle denetim altına alınması gerekiyor. Tarımsal alanda kullanılan ilaçlar yeraltı sularına sirayet etmesini engellemeniz gerekiyor” dedi.