İhlas Haber Ajansı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün testi pozitif çıktı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Osman Gürün hafif belirtiler sonrası yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Başkan Gürün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hafif belirtiler üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Her zaman olduğu gibi görevimizin başında olup, genel tedbirler gereği çalışmalarımıza evden devam edeceğiz. Herkese sağlık diliyorum” dedi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Covid-19 hatırlatma dozu dahil aşılarının tam olduğu öğrenildi.

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