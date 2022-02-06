Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün testi pozitif çıktı

Osman Gürün hafif belirtiler sonrası yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkan Gürün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hafif belirtiler üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Her zaman olduğu gibi görevimizin başında olup, genel tedbirler gereği çalışmalarımıza evden devam edeceğiz. Herkese sağlık diliyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Covid-19 hatırlatma dozu dahil aşılarının tam olduğu öğrenildi.