Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, 35 CHP, 25 Ak Parti, 5 MHP ve 3 İYİ Parti'li meclis üyelerinden oluşuyor.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi ilk defa toplandı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “geçtiğimiz dönem başarılı bir meclis geçirdik. 31 Mart yerel seçimlerinde bir birimizin yüzüne bakamayacak şeyler söylenmedi. Muğla'ya yakışır bir seçim geçirdik. Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Muğla'ya hizmet edeceğiz. Muğla için kararlar alacağız. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri 4 partiden oluşuyor. 13 ilçemize 5 yıl boyunca hizmet edeceğiz. Güzel kararlarımızın altında hepimizin imzası olacak” dedi.

Cumhur Çoban Meclis Başkan Vekili seçildi

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 35 CHP,25Ak Parti,5MHP ve 3 İYİ Parti'li olmak üzerde toplam 68 meclis üyesinden oluştu. Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk toplantısında 29 maddeden oluşan gündemle toplandı. Meclis birinci başkan vekilliği için CHP Cumhur Çobanı, Ak Parti Hürol Önder'i gösterdi. CHP adayı Cumhur Çoban 35 oy alarak Meclis birinci başkan vekili seçildi. Ak Parti adayı Hürol Önder 26 oy aldı. Meclis ikinci başkan vekilliği için CHP Aylin Yüksel'i, Ak Parti Selim Bağcıoğlu'nu gösterdi. CHP adayı Aylin Yüksel 36 oy alarak meclis ikinci başkan vekili oldu. Ak Parti adayı Selim Bağcıoğlu 27 oy aldı.