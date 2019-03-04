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Muğla Büyükşehir Belediyesi 300 kadını Çanakkale'ye götürdü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çanakkale zaferinin 104.

Yılı nedeniyle il genelinden 300'ü kadın toplam 349 kişiyi Çanakkale şehitliğine götürdü.



Her yıl Çanakkale Zaferinin yıl dönümünden önce Muğlalı kadınları Çanakkale'ye götüren Muğla Büyükşehir Belediyesi geleneğini bozmadı. Bugüne kadar 1458 vatandaşı Çanakkale'ye götüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak 349 kişiyi de götürerek bu rakamı 1807'ye çıkardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile yola çıkan vatandaşları, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uğurladı. Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu ülkenin ortak, kurucu değerlerin sahip çıkılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı; “Şimdiye kadar 1458 hemşerimizi Anıtkabir'de Ata'mızı, Çanakkale'de ve Kıbrıs'ta şehitlerimizi ziyarete götürdük. 349 hemşerimizi daha Çanakkale'ye Atatürk'ün askeri dehası, Türk Milleti'nin kahramanlığı ile Kurtuluş Savaşı'nın önsözünün yazıldığı topraklara gönderdik. Ülkemizin ortak, kurucu değerlerine hep birlikte sahip çıkmalı, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'ndaki Kuvayi Milliye ruhunu bu topraklarda yaşatacağız. Bizi geleceğe taşıyacak olan bu değerlere sahip çıkmamız ve onlarla özellikle kadınlarımızın çocukları ile torunlarına anlatarak ortak değerlerimiz ile ayakta kalmamız lazım. Bunun için bu etkinliği önemsiyoruz. Bununla birlikte kurulacak olan dostluklar, hemşerilik duyguları da bizim için çok önemli” dedi.

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