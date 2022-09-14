Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ula'daki orman yangınında aktif görev aldı

Muğla'nın Ula ilçesinde sabaha karşı meydana gelen orman yangını öğle saatlerinde kontrol altına alınırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 51 personel 30 araç ve diğer yardımcı ekipmanları ile sahada aktif görev aldı.

Muğla'da bu yaz birçok farklı bölgede meydana gelen orman yangınları can yakmaya devam ediyor. Özellikle Bodrum, Marmaris, Menteşe, Kavaklıdere, Milas, Dalaman ve Köyceğiz'de binlerce hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olan büyük orman yangınlarının ardından bu kez Ula'da yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yaklaşık 50 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula Grup Amirliği ekipleri ihbarın geldiği an harekete geçti ve 12 dakika içinde yangının çıktığı dağlık araziye ulaştı. Bölgede teyakkuz halinde olan Büyükşehir Belediyesi, 51 personel, 30 araç ve yardımcı ekipmanları ile sahada görevini sürdürdü. Büyükşehir belediyesi itfaiyesi alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için gerekli önlemleri alırken herhangi bir yerleşim alanı zarar görmedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yangın alanında incelemelerde bulunmak için sabahın erken saatlerinde Ula'ya gitti. Gürün, burada ekiplerin çalışmaları ve yangının seyri hakkında bilgi aldı. Başkan Gürün ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve itfaiye görevlilerine teşekkür etti.