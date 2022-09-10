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Muğla Büyükşehir Belediyesi görüntü kirliğinin önüne geçiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Ticari Tabela Yönetmeliği’ne uygun olmayan ve görüntü kirliliği oluşturan 3 bin 421 reklam totemini kaldırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Ticari Tabela Yönetmeliği'ne uygun olmayan ve görüntü kirliliği oluşturan 3 bin 421 reklam totemini kaldırdı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde görüntü kirliliği oluşturan ve Ticari Tabela Yönetmeliği'ne uygun olmayan totemlere yönelik çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 3421 reklam totemini kaldırdı.



Büyükşehir Belediyesi ‘İlan Reklam ve Tanıtım Uygulama Yönetmeliği' hükümleri ve Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı gereğince kent estetiğinin bozulmaması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla reklam totemleri için denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca yaptığı denetimlerle trafik güvenliğinin sağlanması ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla uygun olmayan totemlerin kaldırılmasını sağlıyor.



Bu bağlamda Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar il genelinde 3 bin 318 işletme hakkında yasal işlem yaprak, 3 bin 421 adet İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliğine aykırı olan totemleri kaldırdı.

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