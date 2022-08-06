Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Oktay Akbal ödül töreni düzenlenecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü'nü Zeynep Göğüş ‘Yok Çünkü Telafisi' adlı romanıyla almaya hak kazandı. Zeynep Göğüş'e ödülü Oktay Akbal'ın ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos'ta yapılacak olan Oktay Akbal Edebiyat Ödül Töreni'nde verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Oktay Akbal'ın adını yaşatmak, Türk Edebiyatını desteklemek ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü' yarışması düzenledi. İlki geçtiğimiz yıl hikaye dalında gerçekleşen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, 2022 yılında roman dalında düzenlendi. Başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde sona erdi. Başvurular Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü'ne yapıldı.

Bu yıl roman dalında düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödül töreni 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilecekti. Ancak roman dalında yarışmaya katılın yoğun olması dolayısıyla seçici kurul eserlerin daha detaylı incelenmesi için ödül töreninin 28 Ağustos 2022 tarihine erteledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü'nü Zeynep Göğüş, ‘Yok Çünkü Telafisi' adlı romanıyla almaya hak kazandı. Zeynep Göğüş'e ödülü Oktay Akbal'ın ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos'ta yapılacak olan Oktay Akbal Edebiyat Ödül Töreni'nde verilecek.