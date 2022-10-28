Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden İklim Değişikliği Çalıştayı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor' Çalıştayı düzenleyerek alanlarında uzman isimleri bir araya getirdi. Çalıştayda iklim değişikliğinin ülkelere, kentlere etkisi, sosyolojik, ekosistem, yangınlar ve tarım üzerindeki etkileri bilimsel açıdan incelenerek katılımcılara anlatıldı. Çalıştayda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın rant açısından bir saldırı altında olduğunu ve bunu önlemek için mücadele ettiklerini vurguladı.

Dünya'nın en önemli gündem maddelerinden biri olan iklim değişikliği ve etkileri nedeniyle alanlarında uzman bilim insanları, gazeteci ve yazarlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çalıştayda bir araya geldi. İklim değişikliği konusunda ortak akıl ve bilimsel yöntemlerle tüm paydaşların neler yapması gerektiği, iklim değişikliğinin ülkelere, kentlere etkisi, sosyolojik, ekosistem, yangınlar ve tarım üzerindeki etkileri katılımcılara anlatıldı. Çalıştayda Güven İslamoğlu ve Buket Uzuner Tuncay Mollaveisoğlu'nun moderatörlüğünde söyleşi düzenlerken, ünlü tarım yazarlarından Ali Ekber Yıldırım'da konuşma yaptı. Çalıştayda ayrıca Prof. Dr. B. Zeynep Zaimoğlu, Doç. Dr. Doğan Dursun, Dr. Nuran Talu, Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. Tuncay Kuleli, Tarım Orman iş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş sunum ve konuşma yaptılar.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde düzenlenen 'Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor' Çalıştayı'na siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğan Dursun, Muğla'nın merkez İlçesi Menteşe'nin çok güzel korunduğunu vurgulayarak, "Muğla'nın merkez ilçesi muhteşem bir kentsel yapıya sahip. Ciddi şekilde korunması gerekiyor ve bu zamana kadar birçok özelliği korunmuş. Merkezde 2000'den sonra başka bir şehircilik başlıyor. 2000-2018 yılları arasında gelişmeyi haritada görebiliyoruz. Menteşe'de yapılan parklar ve yeşil alanlar çok önemli. Örneğin Bodrum'un büyümesi ile Menteşe'yi karşılaştırdık. Menteşe'deki yeşil alanların varlığı kenti rahatlatıyor. Fakat Bodrum'da aynı plan maalesef hiç yapılmamış" dedi.

Ünlü tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ise, “Çalıştay için Muğla'ya geldiğimde Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu yerel tohum merkezini gezme fırsatı buldum. Türkiye genelinde yapılan tohum takas şenlikleri yerine Muğla'da ata tohumları yerel tohum merkezine getiriliyor ve kurulan Büyükşehir'in laboratuvarlarında inceleniyor. Tohumların genetiği incelenerek yerel tohum olup olmadığı tespit ediliyor ve halka dağıtılıyor. Örneğin bir domates tohumunun cinsini bilmediklerinden bir ninemizin sandığından aldıkları tohuma 'Sandık domatesi' ismini koymuşlar. Bu çok kıymetli bir isim. Böyle bir Yerel Tohum Merkezi'ni ülkemize kazandıran Büyükşehir Belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İklim değişikliğinin çevresel, sosyal, ekonomik olarak birçok konuda insanlığı etkilediğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, iklim değişikliğinin yanı sıra Muğla'da talana karşı da mücadele ettiklerini ve birçok dava açtıklarını söyledi. Başkan Gürün; “İklim değişikliği dünyanın en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Değerli bilim insanları ile bu konuyu Muğla'mızda ele alıyor ve ortak akılla çözümler üreteceğimize inanıyoruz. Tüm kurumların birlikte, demokrasi, insan hakları, ortak akıl, bilimsel yöntemlerle hareket etmesi, yol haritası oluşturması gerekiyor. Muğlamız vahşi bir saldırı altında. Yüzde 68'i orman olan bir şehrin yüzde 60'ına maden arama ruhsatı veriliyor. Yerel yönetimlere sormadan imar, madencilik ile ilgili kararlar alınıyor. Biz de Muğla'mızı korumak için hukuk mücadelesi veriyor ve davalar açıyoruz. 1480 km kıyı uzunluğu olan, mavi yolculuğun başladığı Muğla'mızın eşsiz koylarına ticari gözle bakılıyor. Oysa bu koyların korunması, mavi yolculukla bilinen dantela kıyılarımızın güzelliğinin geleceğe taşınması gerekiyor. Muğla sadece bu şehirde yaşayanların değil, hepimizin ve bu şehri birlikte koruyarak geleceğe miras bırakmalıyız. İşte bu çalıştaylar, değerli bilim insanlarımızın katkısı, ortak akıl ve bilimsel yöntemlerle şehrimiz, ülkemize katkı sunacağız. Umutla, barış içerisinde, birlikte şehirlerimizi, ülkemizi daha yaşanır hale getireceğiz” dedi.

Muğla'da yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması ve bu kaynakların verimli kullanımı açısından yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, buna rağmen içme suyunun yüzde 75'ini yer altından çıkardıklarını ve büyük bir enerji harcayarak suyu pahalı temin ettiklerini söyledi. Baraj yapımı için Muğla'nın yatırım alamadığını söyleyen Başkan Gürün, “Enerji kaynaklarının verimli kullanılması açısından yenilenebilir enerji için çalışmalarımız sürüyor. Biz Muğla olarak suyun yüzde 75'ini yer altından çıkarıyoruz. Bu da enerji tüketimini arttırıyor ve suyu pahalıya temin etmiş oluyoruz. Birçok farklı noktada baraj yapılması ile ilgili önerilerimiz ve oldu ve bunların 3 tanesi ilgili kurumlar tarafından kabul gördü. Ancak yapımına yönelik herhangi bir adım atılmadı. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle su sıkıntısı tüm dünyada olduğu gibi bizde de hemen önümüzde gözüküyor. Tüm kurum ve kuruluşlarla ortak bir çözüm penceresinden bu soruna karşı mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.