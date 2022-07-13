Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden zeytin üreticisine destek

S. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine devretti. Devir ile birlikte kooperatif üyelerine önemli destek sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde tarım ve hayvancılığa verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, zeytinciliği destekleme projesinde SS. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı. Büyükşehir Belediyesinin Datça Karaköy Mahallesinde bulunan 1300 parsel numaralı 17 bin metrekarelik yüzölçümlü taşınmazda bulunan zeytin alanının kullanım hakkını SS. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine devretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanım hakkı devredilen 17 bin m2'lik alanda Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi zeytin ve zeytinyağı üretimi gerçekleştirecek. Kooperatif zeytin ve zeytinyağı üretiminden elde ettiği geliri kooperatif üyelerine dağıtacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ‘Tarlanıza Geliyoruz Projesinde bahsi geçen zeytinlik ve diğer bahçelerde budama, bakım, ilaçlama gibi teknik destek sağlayacak.