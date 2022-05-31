Muğla Büyükşehir Belediyesinin kredi notu yine AAA

Uluslararası Kredi Değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan kredi değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Ulusal Uzun Vadeli Notunda' AAA alarak zirvede yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin harcamaların sürdürülebilirliği, ayarlanabilirliği, borç ve likitide sağlamlığı gibi alanlarda gösterdiği mali disiplini nedeniyle, ‘Ulusal Uzun Vadeli Not' alanında AAA alarak en yüksek kredi notuna sahip olduğu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi yüksek, ekonomik, finansal ve yönetimsel koşullardaki ani değişikliklerden etkilenme ihtimalinin düşük olmasını anlamına gelen not ile önemli bir başarıya imza attıkları belirtildi.

Günümüzdeki ekonomik koşulların gittikçe kötüleştiğine ve ağırlaştığına vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yine de uyguladıkları mali politika nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir kurum olduklarını söyledi. Gürün, şeffaf, hesap verilebilir ve mali disipline dayanan bir sistem oluşturarak hemşerilerine hizmet ettiklerini söylerken, “Daha önce olduğu gibi Uluslararası Kredi Kuruluşu Fitch Ratings tarafından kredi notumuzun yine AAA olarak belirlenmesi bizleri mutlu etti. 2014 yılında kurulmuş bir belediye olarak, hızlıca yapılanmamızı tamamladık ancak yüklü bir borç stoğuyla 1 Milyar 100 Milyon TL borçla karşı karşıya kaldık. Devraldığımız borçların yaklaşık 664 Milyon TL'sini öderken, bir yandan da yatırıma büyük ihtiyaç duyan bölgelere yatırım yapmaya devam ettik. Bunları aynı anda yürütmek önemli bir planlama gerektirmekteydi. Bizde ekibimizle bu planlamayı çok doğru ve verimli bir şekilde yaptık. Borç ödememizin yanı sıra Muğla'ya 3 Milyar 45 Milyon TL yatırım yaparak en fazla yatırım yapan kurum olduk. Muğlalı hemşerilerimize hizmet etmek, güçlü bir mali sistem ile sadece bizim değil gelecek arkadaşlarımızın da çalışmalarını kolaylaştırmak yapılacak yatırımlara kaynak oluşturmak için çalışmalarımız büyük bir disiplin içinde devam edecek” dedi.