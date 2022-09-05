Muğla, Büyükşehir Belediyesiyle daha yeşil

Muğla Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı 2014 yılından itibaren il genelinde sorumluluk alanında bulunan bölgelerde yeşil alan miktarını arttırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi yeşil alan miktarını yaklaşık 3,5 kat arttırarak 255 bin 180 metre kareden 827 bin 98 metrekareye çıkardı.

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Muğla'da her geçen gün yeşil alan miktarı artmaya devam ediyor. İl genelinde yaşanabilir alanlar inşa eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehre vatandaşların güzel vakit geçirebileceği yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı 2014 yılından itibaren 8 yıllık süre zarfında il genelinde sorumluluk alanında bulunan 255 bin 180 metre kare olan yeşil alan miktarını 827 bin 98 metrekareye çıkararak yaklaşık 3,5 katlık bir artış gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca park, refüj, kavşak gibi sorumluluk alanlardaki yerlerde peyzaj düzenlemelerini de sürdürürken, atıl alanlar geriye kazandırılıyor. Yeşil alanlarda toprak altı sulama sistemi ve çim yerine yer örtücü bitki kullanarak su tasarrufu sağlanırken bu alanların birçoğu arıtma tesislerinde ileri biyolojik arıtma ile geri kazanılan su ile sulanıyor.

Teyyare Kavşağında 13 bin metrekare yeşil alan

Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Menteşe ilçesinde Teyyare Kavşağında 13 bin 630 metrekare yeşil alan oluştururken aynı zamanda Adliye kavşağında bulunan Muğla 2000 Derneği parkında da yenileme gerçekleştirdi. Parkta 4 bin 965 metrekare yeşil alan oluşturulurken yetişkinler için oturma grupları ve açık hava kütüphanesi ile çocuklar için oyun alanları oluşturdu.