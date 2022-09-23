Muğla Büyükşehir ekipleri yangınlarda aktif görev aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı (Yalancı boğaz) Adaköy mevkiinde önceki Çarşamba günü saat 12:27 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın yaklaşık 19 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken 620 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının başladığı ilk andan itibaren alevlerin kontrol altına alınması için mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sahada aktif görev aldı.

Yangın işçilerine çorba dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi çıkan orman yangınına 73 araç ve 132 personelle müdahalede bulunurken, bölgede muhtemel yaşanacak olan elektrik kesintisine karşı jeneratör araçları ve görevli personellerin kumanya ihtiyacının giderilmesi için ikram aracı da gönderdi. Yangına müdahale eden personellere çorba, ekmek, su ve çay dağıtımı gerçekleştirilirken, Büyükşehir sağlık ekipleri de yangın alanında hazır bulunarak dumandan etkilenen ekiplere tıbbi destek sağladı.

Başkan Gürün gece boyu yangın sahasındaydı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve beraberinde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangına müdahale eden ekiplerden sürekli bilgi aldı.