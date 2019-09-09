Muğla Büyükşehir geri dönüşümle bütçesine 1 milyon 570 bin TL tasarruf sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'da faaliyete başlayan daha sonra Menteşe ilçesinde çalışmalarına devam eden seyyar Geri Kazanım Tesisi 2016 yılında 15 bin 540 ton, 2017 yılında 30 bin 460 ton 2018 yılında 52 bin ton 2019 Eylül ayına kadar da 32 bin 100 ton atığın geri dönüşümünü sağladı. 8666 kamyon atığı geri dönüştüren tesis çevreyi korurken belediye bütçesine de önemli katkı sağladı.

8 Bin 666 kamyon Atık Geri dönüştürüldü

Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım tesisi sayesinde İnşaat yıkıntıları ve hafriyat topraklarından bahçe toprağı, agrega malzeme (yol alt dolgu malzemesi, yastıklama ve gömlekleme malzemesi, alt temel dolgu malzemesi, filler malzeme, drenaj malzeme) elde eden ve bu malzemeleri yol yapımında kullanan Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 1 Milyon 570 bin TL katkı sağladı. 77 bin ton malzeme Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 bin ton MUSKİ, 5 bin 500 ton Menteşe Belediyesi, 4 bin 500 ton Bodrum Belediyesi kullanırken 5 bin ton malzeme de satıldı. Geri dönüşüm sayesinde 8666 kamyon atığın doğayı kirletmesini önleyen Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bütçesine de büyük katkı sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım tesisi en son Menteşe ilçesinde yapımı devam eden yeni hastane yolu çalışmalarında ve diğer hizmetlerde kullanıldı. 56 bin 100 ton atık geri dönüştürülerek yol yapımında malzeme olarak kullanıldı.