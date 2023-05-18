Muğla Büyükşehir, güneşten elektrik üreterek tasarrufa devam ediyor

İlk etapta kurulumu yapılacak olan tesislerde 200 KWH gücünde çatı GES projesi ile enerji tasarrufu sağlayacak.

Türkiye'nin günlük ortalama güneşlenme süresi en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi kurduğu santraller ile hem çevreyi hem bütçesini korumaya devam ediyor. İl genelinde otogar çatıları, mezbaha, geçici hayvan bakımevi çatısı, hizmet binalarına güneş enerji santralleri kuran Büyükşehir Belediyesi yeni projesi ile terfi istasyonları çatılarına da GES kurulumuna başladı. MUSKİ Genel Müdürlüğü ilk etapta 5 terfi istasyonu çatısına güneş panelleri yerleştirerek elektrikten tasarruf edecek projeyi hayata geçirdi. 5 lokasyona yerleştirilecek güneş panelleri 200 kwh kurulu güce sahip olacak. Yıllık 320 bin kwh elektrik üretmesi planlanan güneş panelleri ile yıllık 1 Milyon 168 bin TL tasarruf sağlanması hedefleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü Menteşe TOKİ yerleşkesinde bulunan terfi istasyonun enerji ihtiyacını karşılamak için ilk güneş panelleri kurulumunu gerçekleştirdi. TOKİ terfi istasyonu üzerine 50 KWH gücünde çatı tipi GES kurularak devreye alındı. Kurulumu yapılan GES terfi İstasyonu gün içerisindeki enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak olup yıllık 80 bin kwh enerji üretecek. Proje tamamlandığında 5 lokasyona kurulumu yapılan GES ile sağlanacak karbon emisyonu düşüşü 10 bin ağacın sağladığı karbon emisyonuna eşit olacak.