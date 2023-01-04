Muğla Büyükşehir Halk Kart desteğini yüzde 30 arttırdı

İl genelinde ekonomik ve sosyal olarak vatandaşın yanında olmak düşüncesi, bir elin verdiğini diğer el görmesin ilkesi ile başlatılan Halk Kart uygulaması ile Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 2908 aileye 14 Milyon 098 Bin 520 TL destek oldu. Halk Kart uygulaması ile anlaşmalı banka kartına aylık belirli bir miktar yükleniyor ve vatandaşlar bu kartla alışverişlerini yapıyor. Gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi temel ihtiyaçların tanımlı olduğu Halk Kart ile diğer ürünlerde kullanılamıyor.

“Belediyem Yanımda Beslenmem Sıramda” projesi hayata geçiyor

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Halk Kart desteği alan ihtiyaç sahibi vatandaşların ilk ve orta öğretimde eğitimine devam eden öğrencileri için Belediyem Yanımda Beslenmem Sıramda projesini başlatıyor. Büyükşehir Belediyesi Halk Kart desteklerine ek olarak eğitimde fırsat eşitliği, fahiş fiyat artışlarından en çok etkilenen dar gelirli aileler ve çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması için eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde düzenli olarak 550 TL nakit ve beslenme çantası desteği sağlıyor. Proje ile sürekli artan gıda fiyatlarından en çok etkilenen dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması için başlatılan proje ile ilköğretim ve orta öğretimde okuyan çocuklara ilk etapta beslenme çantası verilecek. Beslenme çantasının içinde çocukların ihtiyacı olan besinler bulunacak. Beslenme çantasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere her ay 550 TL destek sağlanarak çocukların yeterli ve sağlıklı beslenmelerine katkı sunulacak.

Büyükşehir sosyal desteklerle vatandaşın yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Kartın yanında nakdi, kırtasiye, karakış, kıyafet, ayni yardımlarla toplam 13 bin 948 aileye ulaştı ve 23 Milyon 407 Bin 717 TL destek sağladı.