Muğla Büyükşehir nüfusunun 236 katı yolcu taşıdı

Muğla genelinde Bin 421 denetimli halk aracı ve 278 belediye otobüsü ile kuruluşundan bu yana 236 milyon 194 bin 87 yolcu taşındı. Büyükşehir belediyesine ait otobüslerde 78 milyon 127 bin 121 yolcu taşınırken denetimli halk araçlarında 188 milyon 66 bin 966 yolcu taşındı.

31 Milyon yolcu ücretsiz taşındı

2013 yılından bugüne kadar taşınan 236 milyon 194 bin 87 yolcunun 31 milyon 465 bin 707 kişi Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen "Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu" çerçevesinde ücretsiz olarak taşındı. Ücretsiz taşınan yolcular için Bakanlık tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine ödeme yapılırken bu ödeme şoförlerin hesaplarına yatırılıyor.