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Muğla Büyükşehir Okçusu Türkiye şampiyonu

Türkiye Okçuluk Federasyonu büyükler kategorisinde 2019 yılının en başarılı 24 sporcusunu Açık Hava Federasyon Kupasına davet etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları da turnuvaya davet edildi. Türkiye genelinden 24 başarılı sporcunun katıldığı turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçusu Emircan Haney Türkiye şampiyonu oldu.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı'nın diğer sporcuları Hazal Burun yedinci ve Sevda Yaka da onbirinci olarak turnuvayı tamamladı. Takım antrenörü Ejder Sözen sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, kazanılan madalyanın Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ilk büyükler kategorisi madalyası olduğunu söyledi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Türkiye'nin farklı illerinden başarılı sporcuların katıldığı federasyon kupasından başarıyla dönen Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularını kutladı ve turnuvada Türkiye Şampiyonu'nun Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından birinin olmasının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.

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