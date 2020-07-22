Muğla Büyükşehir Sakız fidanı üretiyor

Verimli toprakları ve başat ürünleri ile Türkiye'nin tarım kentlerinden birisi olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi alternatif ürünlerle üreticileri tanıştırmaya devam ediyor. Trüf Mantarı, Koku Vadisi projesi, ipekböcekçiliği gibi projeleri ile ses getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticileri sakız ağacı ile tanıştırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Fethiye ilçesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9.000 metrekarelik arazinin 6.000 metrekaresinde oluşturulan Sakız Deneme Bahçesi'nde sakız fidanı üretimi devam ediyor.

‘Havadan Daldırma' yöntemi ile fidan üretimi yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma projelerinden biri olan Sakız Deneme Bahçesi'nde hem bu konuda üretim yapmak isteyen üreticiler için eğitim alanı, hem de üretime başlamak isteyen üreticiler için fidan üretiminin yapılabildiği bir anaç fidanlığı bulunuyor. Halihazırda menengiç sakızı üretimi yapılan Kayaköy ve Karakeçililer mahallelerini pilot bölge olarak seçen Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında sakız ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu. Talep eden üreticilere üretim materyali sağlayabilmek amacıyla fidan üretimine geçilen Sakız Deneme Bahçesi'nde tohum ve çelikle üretimi zor olan sakız ağaçlarından ‘Havadan Daldırma' yöntemi ile fidan üretimi yapılıyor. Yapılan havadan daldırma işlemlerinde yüzde 70 oranında başarı ile köklenme sağlanırken köklenme sürecinin tamamlanmasının ardından toprağa alınacak olan sakız fidanlarının 2021 yılından üreticilerle buluşturulması ve vatandaşlara ek gelir kaynağı oluşturulması planlanıyor.

Başkan Gürün, “Sakızın ekonomik girdisi çok yüksek”

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak verimli topraklara sahip Muğla'da tarıma ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, üreticiler için alternatif bir ürün olarak kurdukları Sakız Deneme Bahçesi'ne dikilen fidanların 5-6 yaşından itibaren sakız vermeye başlayacağını vurguladı.

Başkan Gürün, sakız ağaçlarının tam verimine 12-15 yaşlarında ulaşacağını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bir Sakız ağacı tam verimine ulaştığı zaman yaklaşık 320 gr sakız veriyor. 100 yaşına kadar yaşayabilen sakız ağaçlarının kökleri 20-25 metre derinliğe inebildiği için kuraklığa çok dayanıklı bir ağaç türü. Dünya'da en yoğun şekilde Yunanistan'ın Sakız Adası'nda üretimi yapılan sakızın ülkemizde sadece İzmir'e bağlı Çeşme-Karaburun arasındaki bölgede amatör olarak yapılıyor. Bunun yanı sıra Sakız Adası'nda yıllık sakız üretim miktarı 100-110 ton civarında seyrediyor. Tıp ve eczacılık, diş ve diş hekimliği, kozmetik ile mutfak ve aşçılık gibi birçok sektörde kullanılabilen sakızın kg satış fiyatı 180 Euro'ya kadar çıkıyor. Dünya'da çok kısıtlı bir bölgede yetişen ve birçok alanda kullanılan sakızın insan sağlığı için öneminin yanı sıra ekonomik olarak girdisi de çok yüksek. Sakız üretimi zaman istiyor. Bu nedenle, Muğla'da Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde sakız üretimi işine başlayacak olan çiftçilerimizin de aynı sabırla ve bekleyişle gelecek nesiller için bir üretim alanı oluşturacağını ümit ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.