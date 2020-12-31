Muğla Büyükşehirde en düşük maaş 3 bin 100 lira

Osman Gürün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Muğla Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaşın 3 bin 100 lira olduğu duyurdu.

Başkan Gürün sosyal medya paylaşımında “ emeğin, alın terinin hakkını veriyor, birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızın kıymetini biliyoruz ve en düşük maaşı 3100 TL yapıyoruz” dedi. 2019 yılında asgari ücret 2 bin 324 lira iken Muğla Büyükşehir Belediyesinde en düşük ücret 2 bin 520 TL idi.