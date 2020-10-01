Muğla Büyükşehir'de HES kodu uygulaması

"Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “COVID-19 salgını kontrol altında tutabilmek amacıyla personelimiz ve kurumumuza gelen vatandaşların bina girişlerimizde HES Kodu sorgulaması yapılarak hizmet verilmeye başlanmıştır” denildi.

HES Kodu nasıl alınır?

E-devlet şifresiyle turkiye.gov.tr adresinden alınabilen HES kodu, cep telefonlarından kısa mesaj yöntemiyle de alınabiliyor.Tüm GSM operatörlerinden HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılıp 2023'e SMS atılarak alınabiliyor.