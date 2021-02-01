Muğla Büyükşehirde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Muğla'da Genel İş Sendikası yetkilileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel (MUBEP) Limited Şirketi yetkilileri arasında 3 bin 31 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "3031 kişi toplu sözleşmeden faydalandı. Daha önce aynı işi yapan arkadaşlarımız arasında büyük maaş farkı oluşuyordu. Çeşitli mücadelelerden sonra artık sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlarımızı tek çatı altında topladık. 219 farklı maaşı, 19'a indirdik. Aynı işi yapan arkadaşlarımızın maaşlarını eşitlemeye çalıştık. Çalışanlarımızın yüzde 70'den fazlası 3 Bin 400 liranın üzerinde maaş alacak. Çalışanların sadece yüzde 1,5'i, 3 Bin 144 lira alacak. Bu en düşük maaş. En yüksek ise 6 Bin 241 lira maaş almış olacak. 1,5 yıllık sözleşmede ortalama yüzde 22 maaş artışı oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Bütçemizi birlikte paylaşıyoruz"

Başkan Gürün yaptığı açıklamada "Bize gelen bir bütçe var. Bu bütçeyi çalışanlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Hizmeti aksatacak maaş politikası bizi zor durumda bırakır. Özellikle MUSKİ'nin bütçesinde işçi giderleri çok yüksek. En fazla yatırım yapması gereken kurumumuz MUSKİ. Buna rağmen şuan bütçesinden büyük bir pay ayırmak durumunda kaldık. Eğer yatırım yapamayacaksak benim de varlığımın bir anlamı yok" dedi.

DİSK Genel-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş ise, "Uzun yıllardır beklediğimiz ilk toplu sözleşmeyi imzalamış bulunmaktayız. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar" ifadelerini kullandı.