Muğla Büyükşehirden kadın üreticilere “Kıl Keçisi” desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Kıl Keçisi Projesi'ni hayata geçirdi. Özellikle kadın üreticilere destek olmak için başlatılan projede pilot bölge olarak seçilen Menteşe İlçesinde 40 üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 120 “Kıl Keçisi” dağıtıldı. Düğerek Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, eski ve yeni meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kıl keçisi desteği proje ile üreticilerin ikinci yılda ellerinde anaçlarla birlikte 8 keçisi olması ve üretime teşvik edilmesi amaçlanırken, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, hayvancılığın desteklenmesi ve alınan taleplerle birlikte diğer ilçelerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yörük kültürünün önemli öğelerinden olan kıl keçisinin bakım ve besleme ile her türlü iklim koşullarına çok iyi adaptasyon sağlayan, hastalıklara dayanıklı, makiliklerden iyi yararlanabilen, yetiştiriciliği kolay bir ırk olması nedeniyle seçildiği belirtildi.

Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir Yasasının ardından büyükşehir ve İlçe belediyelerine tarım ve hayvancılıkla ilgili bazı yetkilerin verildiğini belirterek Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye büyük destekler verdiğini söyledi. Başkan Gümüş, “Menteşe ilçesi tarım ve hayvancılığın yapıldığı bir kent. Köylünün desteklenmesi amacıyla büyükşehir belediyesinin güzel çalışmalarını görmekteyiz. Tarım kenti Muğla'mız da köylünün desteklenmesi ve köyden kente göçün önlenmesi konusunda sağlanan bu destek nedeniyle başkanımız Osman Gürün'e teşekkür ediyorum” dedi.

Kıl Keçisi dağıtımında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın sanılanın aksine sadece turizm kenti olmadığını aynı zamanda tarım kenti olduğunu vurgulayarak tarımsal üretimin arttırılması için gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Gürün, Muğla'da kırsaldan kente göçüşün diğer illere göre daha düşük olduğunun altını çizerken, “Başka illerde kırsaldan kente göçüş çok yüksek ancak Muğla'da bizim köylümüz toprağına sahip çıkıp üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır çünkü üretimde kadınlarımız ön plana çıkıyor. Üretimin ana aktörü kadınlarımızla Alım Garantili çiçek üretiminde, Koku vadisi projemizde birlikte hareket ediyoruz. Milli ekonominin temeli tarım, tarımın ana aktörü de üretici kadınlarımızdır” dedi.

Başkan Gürün dağıtılan Kıl Keçilerinin 3 sene boyunca satılamayacağını belirtirken, “3 sene süreyle satış yapmak yasak ancak keçilerden üretilen süt ve kıllardan yararlanabilirsiniz. Üretimin devam etmesi için gerekli desteği de vermeye devam edeceğiz. Hayvancılık dışında ‘Tarlanı satma ürününü sat' kooperatiflerle yaptığımız tarımsal üretimi destekleme projeleri de hız kesmeden devam edecek. Sahilde büyük bir tüketim var o nedenle pazarımız da hazır. Kırsalda üretip kıyısalda tüketim yapacağız” dedi.