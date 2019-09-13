Muğla Büyükşehir'den Kırsal Kalkınma için ‘Kıl Keçisi' projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıl Keçisi Projesi için pilot bölge Menteşe ilçesi seçildi. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerden şartları yerine getirenlere 2 dişi bir erkek kıl keçisi verilecek. Kıl keçisi desteği alanların proje sayesinde ikinci yılda ellerinde anaçlarla birlikte 8 keçisi olması ve üretime teşvik edilmesi amaçlanıyor. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, hayvancılığın desteklenmesini de amaçlayan projenin taleplerle birlikte diğer ilçelerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Yörük kültürünün önemli öğelerinden olan kıl keçisinin bakım ve besleme ile her türlü iklim koşullarına çok iyi adaptasyon sağlayan, hastalıklara dayanıklı, makiliklerden iyi yararlanabilen, yetiştiriciliği kolay bir ırk olduğunu, bu nedenle projede kıl keçisi dağıtılacağını belirttiler.

Muğla'nın verimli topraklarında tekrar tarımsal üretimin, hayvancılığın yaygınlaşacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tarımsal kalkınmanın öncüsünün de üreten, ev ekonomisine katkı sağlayan kadınların olacağını belirtti. Başkan Gürün; “Milli ekonominin temeli olan tarımda yaşanan gerileme ülke ekonomisine, en önemlisi de üreten çiftçimize büyük zarar vermekte. Birçok ürünün hatta etin bile ithal ediliyor olması yerli üreticilerin gelirlerini olumsuz etkiledi. Verimli ve bereketli topraklara, zengin ürün yelpazesine sahip ülkemiz ve Muğla'mızda toprağımızın ve üreticimizin hakkını verip kırsal kalkınmayı sağlayabiliriz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin toprağında kalması, üretmesi, ürettiğinin hakkını alması için birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Kıl Keçisi projemizle de yöremizin iklimine ve ağız tadına uygun keçileri kadınlarımızla birlikte yetiştireceğiz. Çünkü kadınlarımız üretimin her evresinde olan, kalkınmanın ana aktörü. Evine, toprağına, otlağına, hayvanına fedakarlığı ile sahip çıkan, yeri geldiğinde yetiştirdiği hayvanına isim takarak onları “Sarıkızım” diye seven kadınlarımızdır. Bizlerde bu nedenle Kıl keçisi projemizi kadınlarımızla birlikte yapmaya karar verdik” dedi.