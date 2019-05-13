Muğla Büyükşehirden kooperatifleşme hareketi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bitkisel ve hayvansal üretimin arttırılması, kalitenin yükseltilmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın

sağlanması, üreticilerin ve kooperatiflerin desteklenmesi amacıyla bir toplantı düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün ev sahipliğinde il genelinde farklı kooperatiflerden 148 kişinin katıldığı toplantıda kooperatif temsilcileri ile karşılıklı olarak tarımsal kalkınma için atılacak adımlar konuşuldu.

- Şaban Çetin; “Beyobası Kooperatifi gün geçtikçe büyüyor”

2015 yılında Köyceğiz İlçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Beyobası Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde başlatılan alım garantili süs bitkisi projesi ile ilgili konuşan Kooperatif Başkanı Şaban Çetin, ilk başladıklarında 1 Milyon 670 bin çiçek üretildiğini şu an ise üretimin yaklaşık 19 Milyon çiçek olduğunu belirtti. Çetin, başlangıçta 2 olan seranın şu an 22'ye yükseldiğinin altını çizerken “Üretilen çiçekleri il dışında da pazarlamaya başladık. Birçok insan bu işten ekmek yiyor. Bu süreçte en büyük yol göstericimiz ve destekçimiz olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Muğla Tarım Kenti”

Toplantıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla'nın turizmin yanında bir tarım kenti olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimiz turizm ve tarım kentidir. Gelirimizin yüzde 60'ı tarımdan elde ediliyor. Ülkemizdeki ekonomik krizin en büyük sebebi üretememekten kaynaklıdır. Menteşe özelinde de baktığımızda çok verimli arazilerimiz bulunuyor ama neredeyse hepsi boş. Bütün gençlik köyden gence göç ediyor. Tek sebebi üretip geçimini sağlayamadığı için iş bulma umuduyla şehirlere gitmesidir. Bu açıdan kooperatifçilik çok önemlidir. Büyükşehir Kooperatifçiliği ön plana almaya başladı. Eğer bugün burada kooperatifçiliği geliştirip üretimi arttırırsak ekonomik olarak çok önemli yerlere geleceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Bahattin Gümüş'ün ardından söz alan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise üretimin düştüğünü ve üretilen ürünün değerini bulamadığını söyledi. Erbay “Bundan 10-15 sene önce narenciyenin geliri bir aile için iyi bir geçim kaynağı olurken şu an 15 sene önce satılan narenciye fiyatlar ile aynı fiyata satıyoruz. Benzin gübre gibi birçok kolda büyük zamlar yapılırken narenciye fiyatları sabit kaldı” diye konuştu.

“Kooperatiflerin Bir Araya Gelmesini Sağlayacağız”

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin bu güne kadar tarım ve hayvancılıkla ilgili yaptığı çalışmaları anlatan Dr. Osman Gürün, geçtiğimiz dönemin hazırlık aşaması olduğunu ve bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarla birlikte yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Gürün, “Amacımız geçmiş 5 yıl içerisinde tarım ve hayvancılıkla ilgili yaptığımız çalışmalar ve projelerimize yenilerini ekleyerek kooperatiflerimizle el ele vermek ve üreten bir Muğla oluşturmak. Muğla genelindeki kooperatif temsilcileri ile bir araya geldiğimiz bu toplantının ardından tarımsal kalkınmanın diğer aktörlerinin de katılacağı bir çalıştay yapacağız. Tespit ettiğimiz yol haritası ile aktif olarak kooperatiflerimizi harekete geçirip onların bir araya gelmesini sağlayacağız.

"Toprağını Satma Ürününü Sat”

Muğla'nın verimli toprakları, başat ürünleri ile Türkiye için önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarıma verdikleri destekle Muğla'nın üreteceğini Türkiye'nin kazanacağını belirtti. Başkan Gürün; “Ülkemiz ne yazık ki uygulanan yanlış tarım politikaları, toplu üretimi şirketler vasıtasıyla yapma düşüncesi nedeni ile tanzim kuyruklarına muhtaç hale getirildi. Çiftçiler borçlandırılarak toprağını satmak zorunda kaldı. Kendi kendine yeten bir toplumdan her şeyi ithal eden bir ülke konumuna geldik. Muğlamızda Büyükşehir Belediyesi olarak göreve gelir gelmez “Toprağını satma ürününü sat” dedik ve tarıma ayrı bir önem verdik. Yerel tohum merkezinden, tarımsal laboratuvara, yem ve fidan desteğinden meyve sebze kurutma tesisine kadar birçok yenilikçi hizmeti hayata geçirdik. Kırsal Muğla'da üreterek kıyısal Muğla'da tüketmeyi hedef olarak belirledik. Böylece ürettiği ürünü satabilen çiftçimiz toprağını satmayacak, kırsaldan kıyasıya göç etmeyecek. Kooperatiflerimizle işbirliği içerisinde Muğla'mızda üreteceğiz, Muğl'amız, ülkemiz kalkınacak, en önemlisi de üreten, milletin efendisi olan çiftçimiz kazanacak.” dedi.