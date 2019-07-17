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Muğla Büyükşehir'den Milas'ta asfaltlama çalışması

Vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde sorumluluk alanlarındaki yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Milas ilçesine bağlı Kalem Mahallesi'nde bir kısım yol Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu kısa süre içerisinde tamamlanan yol çalışmaları modern ve konforlu görünüme kavuştu.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; “Muğla genelinde sorumluluk alanlarımızdaki yollarda çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Milas ilçemize bağlı Kalem Mahallesi'nde asfalt kaplama çalışmaları ekiplerimizin yoğun mesaisi sonucunda kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girdi” denildi.

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