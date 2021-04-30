Muğla Büyükşehir'den öğrencilere online sınav desteği

Bu kapsamda 16 Mayıs'ta TYT, 17 Mayıs'ta AYT ve 18 Mayıs'ta LGS online sınavlar düzenleniyor. Sınava hakkında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, öğrencilerin sınav stresini azaltıp başarılı olmaları için soru çözme alışkanlıklarını arttırmak ve başarı oranlarını daha yükseğe çekmek istediklerini vurguladı.

Türkiye'de artışa geçen Covid-19 nedeniyle kapanan uygulamaya konulan tam kapanma doğrultusunda eğitim kurumları da faaliyetlerine ara verdi. Kapanan okullar nedeniyle sınav hazırlıklarını evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere yönelik Muğla Büyükşehir Belediyesi, online sınav desteğinde bulunuyor.

Covid-19'un başladığı ilk günden buyana öğrencilere yönelik projelerini hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 6 - 26 ve 27 Haziran tarihlerinde LGS merkezi sınav, Temel Yeterlik Testi (TYT) ve Alan Yeterlik Testlerine (AYT) girecek öğrenciler için 16-17 ve 18 Mayıs'ta online deneme sınavı yapacak.

Sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için gerçekleşecek online sınavların başvuruları ise 14 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17.00'a kadar https://muglabel.onlinexamlab.net/ adresinden kayıt yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada kayıt olan öğrencilere sınav giriş bağlantısı, sınava giriş bilgileri sınavdan bir gün önce SMS ve mail olarak gönderilecek. Öğrenciler, sınav günü bu bilgileri kullanarak sınava giriş yapabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, soru çözme alışkanlığının kazanılması ve sınav tecrübesinin edinilmesi için deneme sınavlarının çok önemli olduğuna vurgu yaparken, “Öğrencilerimizin sınavlarda yaptığı en önemli yanlışlardan biri de stres kontrolünü yapamamalarıdır. Bu da ne kadar çok sınava katılır ve soru çözme alışkanlığı kazanılırsa o kadar azalacaktır. Bu nedenle öğrencilerimiz için online sınav düzenleyerek, onların hem seviyelerini test etmelerini hem de sınav alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Tüm öğrencilerimizin düzenlediğimiz bu sınavlara kayıt yaptırarak katılmalarını istiyoruz. Öğrencilerimize önlerinde uzun bir hayat olduğunu unutmadan bu hayatın geri kalanında başarılar diliyorum” dedi.