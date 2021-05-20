Muğla Büyükşehirden su tasarrufu resim yarışması

Son başvuru tarihinin 25 Haziran 2021 günü olduğu resim yarışmasına Muğla İlinde eğitim gören ve ikamet eden 14 yaş ev üzeri herkes katılabiliyor.

Dünya'da, Türkiye'de ve Muğla'da, aşırı su tüketimi, sulama, enerji ve üretim faaliyetlerindeki yanlış uygulamalar nedeniyle su kaynakları her geçen gün azalıyor. Azalan ve kirlenen su kaynaklarına dikkat çekmek ve bilinçli su tüketimini arttırmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Su Tasarrufu Resim Yarışması' düzenleniyor.

Son başvuru tarihinin 25 Haziran 2021 günü olduğu yarışmaya Muğla İlinde eğitim gören ve ikamet eden 14 yaş üzeri herkes katılabiliyor.

Su tasarrufu resim yarışmasında jüri üyeleri 30 Haziran 2021 tarihinde toplanacak ve 6 Temmuz 2021 tarihinde yarışmanın sonuçları açıklanacak. 9 Temmuz 2021 günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Su Tasarrufu Resim Yarışmasında dereceye girenlere ödül verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler https://www.mugla.bel.tr/duyuru/su-tasarrufu-resim-yarismasi linkinden şartnameye ulaşabilecekler.