Muğla Büyükşehir'in masa tenisi sporcusu milli takımda

11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara Mamak Spor Salonunda yapılan yarışmalarda mücadele eden sporcularımızdan Ali Eren Ulusakarya minik erkekler kategorisinde üçüncü olarak milli takıma girerken aynı kategoride yarışan Metehan Zabir beşinci, küçük kızlar kategorisinde yarışan Hatice Söğüt altıncı olarak milli takım kampına davet edilmeye hak kazandı.

Milli takıma seçilen sporcumuz Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.