Muğla-Denizli karayolunda çalışmalar sürüyor

Muğla'nın karayolu altyapısının geliştirilmesi çalışmalarında gelinen son durum Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında değerlendirildi.

Muğla ve Denizli illerini birbirine bağlayan karayolunun aynı zamanda Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizm destinasyonlarını ulaşıma sağladığı, özellikle yaz aylarında artan trafik ile birlikte yolun tamamının bitümlü sıcak karışım haline getirilmesinin kuzey güney aksının bütünlüğünün sağlanması, trafik can ve mal güvenliğinin, trafik sürüş konforunun ve yakıt ekonomisinin sağlanması açısından önemli olduğu belirtildi.

74 kilometre uzunluğundaki Muğla-Kale karayoluna yapılacak tesviye, sanat yapıları, köprü, üstyapı işleri ile yolun tamamının bitümlü sıcak karışım haline getirilmesi işlerinin yaklaşık 2 milyar 335 milyon lira tutacağını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Yol çalışmalarında şu ana kadar 12 km bölünmüş yol bitümlü sıcak karışım haline getirildi. Ekiplerimiz işlerini en kısa sürede tamamlamak için çalışıyorlar” dedi.

Muğla-Denizli Kale yol çalışmasıyla ilişkili olarak yolun başlangıcı olan Kötekli kavşağına farklı seviyeli kavşak yapılarak trafik yükünün hafifletileceğini belirten Vali Orhan Tavlı “Karayollarımızı Muğla'mıza yakışır konforda ulaşımı sağlayacak standartlara yükseltiyoruz” dedi.