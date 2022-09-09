İhlas Haber Ajansı

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Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor

Muğla-Denizli il sınırında öğlen saatlerinde çıkan yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Muğla-Denizli il sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının bölgede etkili olan rüzgar ile birlikte Denizli Kale ilçesine bağlı Muslugüme, Künar ve Esenkaya Mahalleleri ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Esençay Mahallesi arasında devam ettiği öğrenilirken, şimdilik yerleşim yerlerine bir tehdidinin bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin yangına 11 helikopter, 9 uçak ile havadan 42 arazöz 6 su tankeri ile karadan müdahalesi sürüyor.

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