Muğla EAH Başhekimi Togan açıkladı: Eski Bakan Zeybekci'nin sağlık durumu iyi

Dr. Turhan Togan, geçirdiği kazada yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün müşahede altında tutulacağını açıkladı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi yakınlarında saat 18.10 sıralarında meydana gelen kazada aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı Dr. İbrahim Ünlü yaralanmıştı. Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulan Zeybekci ve Dr. Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilveroğlu, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ve partililer hastaneye gelerek Zeybekci'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.

Dr. Turhan Togan yaptığı açıklamada, ”Sayın bakanımızın sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir sorun görünmüyor. Kendisini müşahede altında takip edeceğiz. Sayın bakanımızı bugün misafir edeceğiz ama herhangi cerrahi işlem gerektirecek bir durum yok şu anda” dedi.