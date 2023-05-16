Muğla EAH'da ‘Çölyak' farkındalık standı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde ‘Çölyak Hastalığı Farkındalık Standı' kuruldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran hasta, hasta yakınları ve çalışanlarına Çölyak hastalığı nedir, belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmek için stant kuruldu.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Özşeker ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Topal öncülüğünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan stantta vatandaşlarımıza broşürler dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yöneticileri Çölyak hastalığı farkındalık standını ziyaret ederek hekimler ve öğrencilere gerçekleştirdikleri etkinlik için teşekkür ettiler.

Çölyak Hastalığı Nedir?

Çölyak hastalığı genetik yatkınlığı olan kişilerde gluten içeren yiyeceklerin yenmesi sonucu ortaya çıkan otoimmun bir bağırsak hastalığıdır, ancak tüm sistemleri etkileyebilir. Birçok hastalıkla birlikteliği gösterilmiştir. Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Hastalık kendini ishal, karın şişliği, iştahsızlık gibi belirtilerle göstermektedir. Tanısı klinik veriler, antikorlar ve biyopsi ile konulur.

Tedavi ömür boyu sürecek glutensiz beslenmedir. Çölyak hastalarının buğday, arpa, çavdar ve yulaf içeren ürünleri tüketmemesi gereklidir. Benzer şikayetleri olan hastaların gastroenteroloji hekimine başvurması önerilmektedir.