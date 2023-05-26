Muğla EAH'da Romatoloji uzmanı hasta kabulüne başladı

Gökhan Kabadayı hasta kabulüne başladı.

Romatoloji uzmanı Dr. Gökhan Kabadayı, Mayıs ayı itibariyle poliklinikte hasta kabulüne başlarken, muayene olmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ALO 182 çağrı merkezinden randevu alınabilecek.

Romatoloji uzmanlık isteyen bir dal

Tıp alanında ileri uzmanlık gerektiren romatizmal hastalık olarak adlandırılan her türlü kas, iskelet sistemi, eklem, yumuşak doku, ottoimmün (bağışıklık sistemi) hastalıklar ve kalıtsal bağ doku rahatsızlıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarında 4 yıl ve üzerine 3 yıl daha romatoloji yan dal uzmanlık eğitimi sonrası Romatolog unvanı almaya hak kazanılan bir bilim dalıdır. Romatologlar romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış hekimlerdir.