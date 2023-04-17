Muğla Ege Yıldızları ligi üçüncü sırada tamamladı

Muğla Menteşe'de yıllardır kendi yetiştirdiği sporcularla mütevazi bir bütçeyle Türkiye Hokey Süper Liglerinde mücadele eden Muğla'nın Kızları ismiyle anılan Ege Yıldızları Spor Kulübü Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi B Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu için Play Off oynamaya hak kazandı.

Çok cüzzi bir bütçe ile Süper Lig'de mücadele ettiklerini belirten kulüp başkanı Serkan Şen,” Paramız olduğunda otelde kalıyoruz, paramız yetmediği yerde GSB Yurtlarında kalıyoruz. Maçlara şehirlerarası otobüsle gittiğimizde oldu. Son zamanlarda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden araç, Menteşe Belediyesi'nden yakıt desteği alarak maçlara gittik. Kızlarımız Muğla'nın öz evlatları biraz daha destek alırsak bu jenerasyonla Muğla ilimize Avrupa Kupası kazandırabiliriz“ dedi.