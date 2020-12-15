Muğla Eğitim Araştırmada felçli iki hasta sağlığına kavuştu

Her gün Muğla'nın 1 ilçesi ve diğer illerden yüzlerce hastanın geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pandemi döneminde Covid-19 vakalarına yoğun olarak müdahale ederken, diğer acil vakalarda da tedavi sürecini sürdürüyor.

Hastaneye aynı gün başvuran ve felç geçiren iki hasta, hastane bünyesinde kurulan inme (felç) merkezinde uygulanan damardan pıhtı çözücü tedavi ve anjio ile damardaki pıhtıyı çıkartma müdahaleleri ile sağlığına kavuştu.

Acil servise aynı anda başvuran iki hastadan birisine ağır felçli iken damardan pıhtı çözücü tedavi uygulandı. Diğer hastaya ise komadayken girişimsel anjiografik yöntemle tıkalı damarı açılarak damarın tekrar işler hale getirilmesi sağlandı. Hastalara yapılan müdahale ile felç olmaktan tam olarak kurtarıldığı açıklandı.

Girişimsel Nörolog Dr. Utku Cenikli, erken ve zamanında yapılan anjiyografik girişimler ile tıkalı beyin damarların açılabildiğini ve pıhtı çözücü ilaç tedavileri ile ani gelişen felçler ve ölümcül seyreden felçlerin tedavi edilebildiğini belirtti. Beyin damar tıkanıklığı beynin kanlanma yetersizliği ile geri dönülmez hasar görebilmesine ve hastanın felç kalabilmesine sebep olabilen acil bir durum olduğunu belirten Cenikli, pandemi süresince aciliyet arz eden ve hayati önemi olan İnme (felç) hastalarına girişimsel işlemlerin ve tedavilerinin kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, felç geçiren hastaların hızlı bir şekilde en yakın inme (felç) tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerektiğinin altını çizerek; “İnme (felç), kalp krizi gibi acil müdahale gerektiren bir hastalıktır, rahatsızlanan hastaların inme merkezlerine ulaştırılması hayati bir öneme sahiptir. Bölgemizde inme geçiren hastalara uygulanan ve hastaları felç olmaktan kurtaran ve yaşamalarını sağlayan bu tedavi yöntemlerinin kurumumuz bünyesinde bulunmasından dolayı mutluyuz” dedi.