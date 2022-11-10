Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni gerçekleştirildi

Dr. Turhan Togan, tüm idareciler, personeller ve vatandaşların da katılımıyla saat 09.05'de hastane girişinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni gerçekleştirildi.

Törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk için sirenler eşliğinde saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okunarak Türk Bayrağı yarıya indirildi. Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Turhan Togan ve Sağlık Bakım Hiz.Müd.Özlem İnci tarafından Atatürk üstüne çiçek bırakıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Turhan Togan yaptığı konuşmada “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırdı. Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. Yıldönümünde saygı, şükran, özlem ve minnetle anıyoruz” dedi.