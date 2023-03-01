Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1971 depremzede tedavi gördü

Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesine 6 Ekim tahinden itibaren 1971 depremzede vatandaş tedavi edilirken 131 yataklı depremzededen 88'i taburcu edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Turhan Togan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.” Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanemizde depremzede vatandaşlarımıza yönelik tıbbi tedavilerimiz ve ihtiyaçlarının tespiti ve tedariki yönünde desteğimiz aralıksız devam etmektedir. Psikolojik destek birimimiz yanı sıra cerrahi girişimlerimiz ve kronik hastalıklarının takibi konusunda hiç bir depremzede vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde hizmetlerimiz sürmektedir. Bu güne kadar toplam 1971 depremzede hastamızı Hastanemizde tedavi ettik bunların 131 tanesi yatırılarak gerek ameliyat gerekse de medikal tedavileri yapılmış olup 88 hastamız taburcu edilirken, 43 hastamızın tedavisi devam ediyor. Ayaktan polikliniklerimize başvuran 1928 hastamızın medikal tedavileri düzenlenmiş olup takip süreçleri devam etmektedir. Ulus olarak yaşadığımız asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diler yaralı olup tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar dilerim. Muğla halkımıza ve ilimizde misafir ettiğimiz depremzede hastalarımız yanı sıra yolu bir şekilde Muğlamıza düşen tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışan hastanemizdeki tüm mesai arkadaşlarıma gösterdikleri üstün gayret nedeniyle teşekkür ederim” ifadesi kullanıldı.