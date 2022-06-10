Muğla, eğitim ve tatbikatlarla afetlere hazırlanıyor

Muğla İl Risk Azaltma Planı ve Türkiye Afet Müdahale planı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2022 yılının Afet Tatbikat yılı ilan etmesi nedeniyle Muğla; afet farkındalık eğitimleri ve tatbikatları ile afetlere hazırlanıyor.

Afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak, toplumda afet farkındalığı oluşturmak, güvenli tahliye becerisi kazandırmak, toplanma alanına güvenli bir şekilde ulaşma becerilerini kazandırmak amacıyla afet farkındalık eğitimleri ve tatbikatları yapılıyor.

Muğla Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından bu çerçevede 849 okul ve 42 kamu kurumunda 123 bin 408 kişiye ‘Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Afet farkındalık eğitimlerinin, planların, yapılan hazırlıkların saha uygulamalarındaki eksiklerinin tespit edilmesi ve güncellenmesi amacıyla 2022 yılında; 177 bin 528 kişi ile ‘Deprem Anı ve Deprem Tahliye Tatbikatı' yapıldı.