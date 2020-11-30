Muğla, Ekim ayında ihracatın en fazla gerçekleştiği 27'nci il oldu

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde

genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 21,7 arttı, ithalat yüzde 20,1 arttı.

İhracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 56 milyon 283 bin dolar, ithalat ise yüzde 20,1 artarak 23 milyon 259 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25'inci il olurken, ithalatta ise 27'inci sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sektöründe

2020 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sektörünün payı yüzde 51,71 29 milyon 103 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 41,93 23 milyon 600 bin dolar madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 6,35 3 milyon 575 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 99,65 23 milyon 179 bin dolar oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,28 66 bin dolar ve madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,06 14 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

Muğla'dan, 2020 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 396 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu'nu sırasıyla 6 milyon 194 bin dolar ile Yunanistan ve 4 milyon 936 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

Muğla'ya, 2020 yılı Ekim ayında en fazla ithalat Fas'tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 8 milyon 713 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 2 milyon 310 bin dolar ile Şili ve 2 milyon 168 bin dolar ile Moritanya izledi.